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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ما هو شلل الأطفال؟
01 سبتمبر 2024 . الساعة: 05:44 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296479
كلمات مفتاحية
الاحتلال
تطعيم
هدنة إنسانية
شلل الأطفال
مناطق انسانية
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