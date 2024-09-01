شهداء ومصابون بمجزرة إسرائيلية جديدة شرق مدينة غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، مجزرة جديدة؛ بحق المواطنين المدنيين عقب قصف مركزًا للإيواء في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ونقلًا عن مصادر محلية، إن عددًا من الشهداء والمصابين ارتقوا إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء مدرسة صفد خلف مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن القصف طال أيضًا مبنى كاملًا داخل المدرسة؛ مما أدى إلى تدميره بالكامل، ونتج عنه عدد كبير من الشهداء.

من ناحيته، شدد الدفاع المدني في غزة، أن جيش الاحتلال يهدد بقصف مدرسة "صفد" التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة مرة أخرى، بعد قصفها قبل نحو ساعة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 331 على التوالي، في ظل استمرار استهداف المدنيين بقصف منازلهم ومراكز الإيواء واستهدافهم بالشوارع والطرقات.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40 ألفًا و738 شهيدًا، و94 ألفًا 154 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم الأحد.