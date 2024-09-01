استشهاد الأسير عرفات الخواجا من خانيونس جراء التعذيب في (سديه تيمان)

استشهد الأسير عرفات الخواجا من محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ نتيجة التعذيب في معسكر (سديه تيمان).

وأفادت مصادر عائلية، بأن الصليب الأحمر أبلغهم اليوم باستشهاد ابنهم الأسير عرفات الخواجا الذي ارتقى في فبراير/شباط الماضي، في معتقل "سديه تيمان".

وباستشهاد "الخواجا" يرتفع عدد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ عام 1967 إلى 262، وهم من تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عن استشهادهم، بما في ذلك 25 شهيدًا تم الإعلان عن هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب في غزة.

وكان قد تم الإعلان أمس السبت، عن استشهاد الأسير نصر زيارة (65 عامًا) الذي ارتقى في السادس عشر من آب/ أغسطس الماضي، وهو واحد من بين العشرات من أسرى غزة الذين ارتقوا نتيجة لعمليات التّعذيب الممنهجة.

وتبين التحقيقات الصحفية الدولية وجود شهادات مروعة لمعتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان"، الذي يعد شاهدًا رئيسيًّا على جرائم قتل وتعذيب المعتقلين، إلى جانب سجون مركزية أخرى مثل سجن "النقب" التي شهدت جرائم مشابهة.