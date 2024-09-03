استشهاد لاعب كرة القدم محمد الباز في قصف صهيوني بغزة

انضم اللاعب الفلسطيني محمد نعيم الباز لقائمة طويلة من الشهداء الرياضيين الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة الشهر الحادي عشر على التوالي.

ولعب الشهيد الباز للنادي الأهلي الفلسطيني في الدرجة الممتازة، واستشهد أمس، بعد تعرضه لقصف من طائرة حربية برفقة عدد من المواطنين في منطقة مخيم جباليا شمال غزة.

ويعتبر الباز حلقة جديدة في مسلسل استهداف الاحتلال للرياضيين خلال الحـرب، ومنهم من ارتقى برفقة عائلته وأطفاله.

ونعى النادي الأهلي لاعبه الباز، وقال إنه فقد أحد لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، وكان ينتظره مستقبل باهر في اللعبة، مُشيراً إلى أنه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشهداء من أبنائه وكوادره.

وكان الباز لاعبًا يتمتع بشغف كبير لكرة القدم، ويحمل آمالًا وأحلامًا كبيرة لتطوير مستواه والمساهمة في رفع اسم فريقه أهلي غزة في المحافل الرياضية المحلية، لكن الاحتلال قتل أحلامه واغتال طموحاته ووضع حداً لمسيرته الكروية.