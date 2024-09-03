استشهاد شابين عقب حصار منزل تحصنا فيه شرق طولكرم

استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال قتلت شابين بعد اشتباك مسلح استمر لساعة كاملة تقريباً، في منزل بضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأكد الشهود: بأن قوات الاحتلال أطلقت صوب المنزل المحاصر الرصاص بكثافة، وقذائف "الأنيرجا"، ما أدى لاستشهاد شابين لم تعرف هويتهما بعد، وقام الاحتلال باحتجاز جثمانيهما.

وأضاف شهود العيان: أن مواجهات اندلعت في المكان، وأن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض.

وباستشهاد الشابين في ضاحية ذنابة، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية على محافظات شمال الضفة الغربية فجر الأربعاء إلى 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.