حماس: عمليات الاحتلال بالضفة ستزيد وتيرة المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن استمرار العملية العكسرية التي يشنها الاحتلال على محافظات الضفة الغربية لليوم السابع على التوالي، لن يوقف المقاومة وسيزيد من وتيرتها ومن حالة الغضب في كافة أنحاء الوطن.

وقالت حركة "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت" إن "تركيز الاحتلال لعدوانه على طولكرم مجدداً، لن يفلح في وقف مد المقاومة المتدفق رغم بطش الاحتلال وعدوانه المستمر".

وأضافت: "إننا إذ نزف الشهداء الذين يرتقون بشكل يومي على ثرى الضفة الأبية والذين تخطوا 30 شهيداً منذ بدء العملية العسكرية، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وأنها ستزيد من وتيرة المقاومة، واستمرار عملياتها النوعية، وحالة الغضب المتصاعدة في كافة أرجاء الوطن".

ووجهت حركة "حماس" التحية لأهالي الضفة الغربية ومقاوميها، "وخاصة في طولكرم، التي تقف شامخة رغم الاستهداف المتواصل وعمليات التدمير والتجريف المستمرة من قبل قوات الاحتلال، واستهدافها الهمجي للمواطنين وممتلكاتهم".

وأشارت إلى أن عمليات الاحتلال العسكرية وعدوانه المتواصل، يؤكد مخططاته ومطامعه القديمة الجديدة بشأن تهجير السكان من الضفة الغربية وتطبيق خطة الضم التي تتبناها حكومة الاحتلال الفاشية، والتي لن تجد من شعبنا إلا مزيداً من الصمود والتحدي".

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني، لمزيد من المواجهة ومقارعة الاحتلال، استمراراً لحالة الاشتباك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، منذ الأربعاء الماضي (28 أغسطس/ آب)، عملية عسكرية إسرائيلية هي الأوسع منذ سنوات، تركزّت في المحافظات الشمالية، وأسفرت عن ارتقاء 30 شهيدًا وعشرات الجرحى.