(علماء فلسطين) يدعون إلى صلاة ركعتين لله طلبا للفرج لأهل غزة

دعت "هيئة علماء فلسطين" (مستقلة مقرها إسطنبول)، المسلمين في أنحاء العالم، إلى صلاة ركعتين لله طلبا للفرج لأهل غزة، على أن تكون تلك الصلاة في الساحات والميادين الرئيسية.

وخاطبت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء "أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة وخطباء المنابر في بلدان العالم الإسلامي" وأهابت بهم "تبني المبادرة وإعلان ذلك عبر منابركم المساجدية ووسائلكم الإعلامية لأجل التحشيد واللجوء إلى الله في صلاة القيام بعد صلاة العشاء من يوم غد الخميس في الميادين المهمة في بلادكم، تضرعا إلى الله نصرة لغزة المكلومة ومجاهدينا الأبرار".

وطالب "علماء فلسطين" من المؤسسات الإعلامية "التكرم بالمساهمة والمشاركة بتغطية فعالية القيام إعلامياً وبما لديها من إمكانات ووسائل تواصل وقنوات إعلامية".

وتأسست "هيئة علماء فلسطين" في العاصمة اللبنانية بيروت، عام 2009، بحضور عدد من هيئات العلماء في عدد من الدول الإسلامية، وحشد من علماء الشعب الفلسطيني في الشتات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 334 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.