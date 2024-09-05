الأردن يدعو ألمانيا إلى فرض عقوبات على (إسرائيل)

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، ألمانيا إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عمّان، إن "مكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الذين يبثون ثقافة الكراهية، ويحرضون على القتل، ويبررون قتل الأبرياء، ويدفعون المنطقة نحو التصعيد".

وشدد على أنه "آن الوقت لألمانيا لاتخاذ خطوات منسجمة مع مواقفها التاريخية من القانون الدولي الإنساني، وأن تفرض عقوبات على إسرائيل؛ لأنه من الواضح أن (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو لم يستمع لمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل، ونُصح أصدقائه في الغرب" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية /بترا/ نقلا عن الصفدي.

ورأى وزير الخارجية الأردني أن "التصعيد سيستمر إذا لم يواجه نتنياهو تبعات لما يقوم به من تدمير لحاضر ومستقبل المنطقة".