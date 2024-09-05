لازاريني يدعو الإعلام الدولي للضغط على الاحتلال والدخول إلى غزة

طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، مؤسسات الإعلام الدولية والصحفيين، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الدخول إلى قطاع غزة ونقل المعاناة ومساندة زملائهم هناك.

وقال لازاريني في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”: “تغطية الصحفيين الدوليين للصراعات والحروب هو من الثوابت، لكن ليس في غزة”.

وأضاف أنه “منذ ما يقرب من 11 شهرا، جرى منع طواقم وسائل الإعلام الدولية من حرية دخول غزة ونقل الأزمة الإنسانية وتبعات الحرب”.

وشدد المسؤول الأممي على إعجابه بالصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم “يواصلون حمل الشعلة على الرغم من مقتل الكثير منهم”، بحسب تعبيره.

ولفت المفوض العام للأونروا، إلى حاجة الصحفيين في قطاع غزة إلى دعم زملائهم.

وشدد على أن “دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة أمر ضروري لعرض الاحتياجات الإنسانية الهائلة بشكل مستقل والجهود المكثفة التي تبذلها منظمات الإغاثة ضد كل الصعاب”.

كما أنه شدد على ضرورة “ممارسة المنظمات الإخبارية الدولية المزيد من الضغط لدخول غزة ونقل الأحداث الجارية فيها بحرية”.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا، من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية في غزة، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل جيش الاحتلال يزيد على الـ170 صحفيا، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

وتفيد معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، باعتقال الاحتلال الإسرائيلي 98 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب، بينهم 17 صحفيا من غزة على الأقل.