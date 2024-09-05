الأسير القتيل بولين: الحكومة الإسرائيلية حاولت قتلي عدة مرات في غزة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، تسجيلا لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، أعلن جيش الاحتلال استعادة جثمانه و5 أسرى آخرين قبل أيام داخل نفق بمدينة رفح.

وقال الأسير القتيل هيرش غولدبرغ بولين في التسجيل، أن حكومة الاحتلال لا تتوقف عن قصفه حتى لا تتحمل المسؤولية ولإفشال التوصل إلى اتفاق.

وأشار بولين، إلى أن عمره أصبح 23 عاما قبل 4 أيام من اعتقاله في الحفل الموسيقي بمنطقة ريعيم في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن وكل المواطنين الأميركيين أن يفعلوا ما بوسعهم "لوقف الحرب وهذا الجنون وإعادته إلى بيته".

والأحد الماضي، نشرت كتائب القسام رسالة لجمهور الاحتلال مفادها أن "نتنياهو اختار محور فيلادلفيا على حساب تحرير أسراكم"، مشيرة إلى أن هؤلاء الأسرى كانوا أحياء ولكنهم أصبحوا من الماضي.