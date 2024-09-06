(حماس) تدين قتل الاحتلال لمتضامنة أمريكية في نابلس وتصفها بأنها (شهيدة)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل متضامنة أمريكية، اليوم الجمعة، كانت تشارك في فعالية مناهضة للاستيطان في منطقة "جبل صبيح" في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي إنها "تدين بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، باستهدافه للمتضامنة الأمريكية إيسينور أزجي إيجي برصاصة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى استشهادها، وذلك خلال مشاركتها في المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس".

وعدت "هذه الجريمة البشعة، امتداداً لجرائم الاحتلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات منهم".

وذكّرت "حماس" بحادثة استهداف المتضامنة "راشيل كوري التي سُحِقَت تحت جنازير دبابات الاحتلال عام 2003، وهي الجرائم التي تتواصل فصولها في الضفة الغربية بالاعتداءات الممنهجة والمستمرة على المتضامنين من قبل جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وشددت على أن "حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، تسعى من خلال هذه الجرائم لإرهاب وقمع كل صوت ينادي بحريّة شعبنا الفلسطيني، أو يتضامن معه في ظل مشاريع استيطان وتهويد إجرامية، وحرب إبادة شاملة مستمرة تشنها عليه، دون أن يحرّك العالم الرسمي ساكناً لوقفها".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها السياسية والإنسانية والحقوقية والقضائية، "إلى العمل فوراً للجم حكومة الاحتلال، ومحاسبتها على سلوكها الفاشي المتنكّر لكافة القوانين الدولية".

ودعت الإدارة الأمريكية بصورة خاصة إلى "مراجعة سياستها المنحازة والداعمة لجرائم ومجازر الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، والتي أدت اليوم إلى مقتل مواطنة أمريكية برصاص جيشه المجرم".

وأعلنت مصادر طبية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، عن مقتل متضامنة أمريكية من أصل تركي، كانت تشارك في فعالية شعبية ضد الاستيطان في منطقة "جبل صبيح" في بلدة "بيتا" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.