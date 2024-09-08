مقتل 3 (إسرائيليين) في عملية إطلاق نار داخل معبر (اللنبي)

أعلنت مصادر طبيّة إسرائيلية، صباح الأحد، عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار استهدفتهم داخل معبر "اللنبي" على الحدود مع الأردن.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن سائق شاحنة أردنيًا هاجم حراساً وموظفين في المعبر بالرصاص عبر مسدس، حيث أصيب ثلاثة بجراح بالغة، وتم الإعلان عن مقتلهم لاحقاً.

في حين تم استهداف المنفذ بالرصاص فاستشهد في المكان.

وقررت سلطة المعابر الإسرائيلية إغلاق المعبر من جهاته الثلاث (الملك حسين واللنبي والكرامة) حتى إشعار آخر ، كما فرضت إغلاقاً مشدداً على مدينة أريحا، وطلبت من المستوطنين في المستوطنات القريبة التحلي باليقظة خشية تنفيذ عمليات أخرى.

ووقعت العملية في معبر البضائع، واستهدف المنفذ الإسرائيليين الثلاثة من مسافة قريبة للغاية، وفق مصادر عبرية.

وشهدت منطقة قريبة من منطقة الحدث تنفيذ الأردني أحمد الدقامسة عملية إطلاق نار في العام 1997 أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليات وإصابة العشرات بجراح.