حماس: عملية معبر الكرامة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأحد، العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، إن عملية معبر الكرامة هي تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعًا عن القدس والأقصى.

وزفت حماس، الشهيد البطل منفذ العملية، داعية شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى الانتفاض، رفضًا للعدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والهجمة المسعورة ضد شعبنا في الضفة.

وأضافت أن غزة التي تدافع عن الأمة في وجه الاحتلال، وتخوض معركة قاسية شارفت على العام، تستنفر الأمة وكل أحرار العالم لتهب في وجه الاحتلال، دعمًا لغزة والقدس والضفة ودفاعًا عن كرامة أمتنا وأمنها القومي.