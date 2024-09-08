الشعبية: عملية معبر الكرامة ضربة مؤلمة لنظرية الأمن (الإسرائيلي)

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية إطلاق النار البطولية التي وقعت صباح يوم الأحد، قرب معبر "اللنبي" الكرامة في منطقة الأغوار، وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى في صفوف الإسرائيليين.

وأكدت الجبهة، في بيان وصل "الرسالة نت"، أن هذه العملية تأتي كرد مشروع على الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة وداخل السجون.

وقالت إن الإعلان عن تنفيذ شاب أردني لهذه العملية البطولية ومن نقطة صفر يعتبر مفاجأة مدوية للإسرائيليين، وضربة لنظريتهم الأمنية، ومؤشرًا على دخول الأوضاع مرحلة جديدة.

وأضافت أن ⁠هذا الشاب الأردني المغوار يُعبّر عن ضمير كل شاب عربي، ويؤكد أن الإقدام على مثل هذه العمليات النوعية والشجاعة يأتي انتصارًا لفلسطين ولشهدائها، ودعمًا لمقاومتها المستمرة.

واعتبرت أن هذه العملية ⁠تثبت فشل اتفاقات السلام المشؤومة في تطويع الشباب العربي، أو ضرب واجباتهم القومية تجاه قضية فلسطين.

ودعت الجبهة الشباب العربي إلى الاقتداء بالشاب الأردني البطل والانخراط في معركة الشرف والكرامة والدفاع عن عروبة فلسطين وشعبها المظلوم.

وأكدت أن خيار شعبنا وأمتنا العربية الوحيد هو المقاومة، وعلى العدو أن ينتظر المزيد من المفاجآت والعمليات النوعية التي ستتواصل في كل مكان انتصارًا لدماء الشهداء ولعذابات شعبنا.