الفنانة جولييت عواد: ننتظر عمليات تثلج صدورنا

عبرّت الفنانة الأردنية جولييت عواد، عن فرحتها بالعملية الفدائية على معبر الكرامة؛ الذي قتل فيها ثلاثة جنود إسرائيليين، وقالت "هذا الوضع الطبيعي، الدم والخراب والإبادة، سيتم الرد عليه بشجاعة وبسالة".



وقالت عواد لـ"الرسالة نت": "نحن ننتظر عمليات مش عملية، وهذا الوضع الطبيعي، هم يقتلوا فينا ولم يتركوا لنا خيارا سوى أن نرد عليهم بالمثل".



وأكدّت عواد أن الأمر لا يتعلق بفلسطين سواء بالضفة أو غزة أو القدس، "الموضوع جاي علينا، والأردن مستهدف".



وبينت أنّ الخرائط التي بيّنها قادة الاحتلال في كل خطاباتهم الأخيرة، كانت تحتوي بشكل مباشر السيطرة على الأردن، "وهذا رد الأردنيين باختصار من يقترب من أرضنا سندوسه بأقدامنا".

وأضافت: "معاهدة السلام التي وقعت بيننا وبين الاحتلال لم يحصل فيها أحد على رأس الشعب، ولم تجلب لنا سوى الويلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية، وسلبوا منا مواردنا، ولم نجني نحن منه سوى العار".



وتابعت: "الشاب الذي نفذ العملية أقول له يسلم البطن الي حملك، ولازم كلنا نقف معه ومع أهله".