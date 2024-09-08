 فنان أردني: الأردن وفلسطين توأمان والعملية رد طبيعي

أكدّ الفنان الأردني ساري أسعد نقيب الفنانين الأردنيين السابق، أنّ عملية الكرامة هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال، وقال إن "الضفة تمثل عمق الأمن القومي الأردني، وما يجري بمجازر فيها ولّد حالة احتقان، علاوة عن حرب الإبادة الجارية في غزة".

وأضاف أسعد لـ"الرسالة نت"، أن الأمر مربوط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وهما توأمان، إذا توجع أحدهما شعر الآخر بألمه ووجعه، وما يحدث في الضفة والقدس وغزة لا يمكن عزله عما يجري في الأردن".

وذكر أن حكومة الاحتلال رفعت سقف الصراع لمستوى لا يمكن قبوله، واستخفّت بالشعوب العربية والإسلامية، ولم تعر أي اهتمام أو انتباه لمشاعر المسلمين والعرب، ولهذا "الأمر اليوم بات واضحا بأن الرد يأتي من أبناء شعوبنا العربية والإسلامية".

وذكر أن ما حدث في الأردن قد يتكرر في أي قطر عربي آخر، "شعوبنا محتقنة، واستمرار الجرائم والمجازر لن تزيد شعوبنا سوى إصرارا على المقاومة".

يذكر أن منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة هو مشهور الجازي من قبيلة حويطات بالأردن، ويبلغ من العمر 39 عاماً.