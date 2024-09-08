(الشهيد البطل) يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، اليوم الأحد، تأييدا لمنفذ عملية إطلاق النار في معبر "الكرامة" بين الأردن وفلسطين المحتلة، صباح اليوم، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن منفذ العملية هو الأردني ماهر ذياب الجازي (39 عاما) والذي ينتمي إلى بلدة "أذرح" التابعة لمحافظة "معان" التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمّان.

وبعد وقت قصير من الكشف عن هوية الجازي، تصدرت وسوم "الشهيد البطل" و"منفذ العملية" و"عملية الكرامة" منصة "إكس"، حيث أعرب آلاف المشاركين عبر تعليقاتهم، عن فخرهم بمنفذ العملية.

وكتب الروائي الأردني، أيمن العتوم قائلا "من مشهور حديثة الجازي بطل معركة الكرامة إلى ماهر ذياب الجازي بطل معبر الكرامة، خيط الكرامة لا ينقطع" في إشارة إلى الفريق الركن مشهور حديثة الجازي قائد معركة "الكرامة" عام 1968، والتي صد فيها الجيش الأردني هجوما لجيش الاحتلال.

وطالب سمير مشهور، في تدوينة له "الأردنيين كلهم بـأن يشدوا رحالهم اليوم، وغدا إلى معان لتهنئة أهل الشهيد الجازي وقبيلته الحويطات بالشهادة". فيما أكد سند مجلي على أن "الأردنيين كانوا وما زالوا وسيبقون أهلا للعز والكرامة والكبرياء وأبت الكرامة أن تكون إلا أردنية" وفق تعبيره.

وقال العميد الأردني المتقاعد، محمد علاء العناسوه، في تدوينة له على منصة "إكس"، إنه "من معان العز والكرامة من نقطة صفر زلزلهم النشمي الأردني" وأرفق تدوينته بصورة تعبر عن منفذ العملية، وهو يطلق النار، مكتوب عليها "زلزلهم النشمي الأردني".

وأشار الإعلامي الأردني، ياسر أبو هلالة، الذي ينحدر من نفس مدينة الشهيد الجازي، إلى أن الشهيد "من قبيلة الحويطات بدو معان، بلدة أذرح وهي بلدة الشيخ هارون الجازي، وهو ممن قادوا المتطوعين الأردنيين في معركة القدس عام 1948".

وازدحمت منصة "فيسبوك" بصور الشهيد، وقال الكاتب الأردني في تدوينة له على المنصة إن الشهيد الجازي "بدوي أخذ بثأره بعد ٣٩ سنة وما قال استعجلت".

واستذكر المدونون على "فيسبوك" الجندي الأردني أحمد الدقامسة الذي قتل سبع إسرائيليات عام 1997 بعد أن استهزأن به وهو يصلي، حيث كان يخدم ضمن قوات حرس الحدود بين بلاده وفلسطين المحتلة.

وقتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال في عملية إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، عند معبر "اللنبي" (معبر الكرامة - جسر الملك حسين) على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني بشرطة الاحتلال تأكيده بأن "المنفذ هو سائق شاحنة أردني، وخبأ السلاح داخل شاحنته، وبدأ بإطلاق النار تجاه الأشخاص في المعبر".