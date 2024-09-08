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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 3 عوامل لنجاح الحركة الاحتجاجية في (إسرائيل)

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https://alresalah.ps/p/296609

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الاحتلال إسرائيل الحرب على غزة نجاح

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