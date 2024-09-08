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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(إسرائيل منبوذة في العالم) بسبب حكومتها المتطرفة
08 سبتمبر 2024 . الساعة: 06:51 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296610
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الاحتلال
إسرائيل
طوفان الأقصى
حكومة نتياهو
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