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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (إسرائيل منبوذة في العالم) بسبب حكومتها المتطرفة

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https://alresalah.ps/p/296610

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الاحتلال إسرائيل طوفان الأقصى حكومة نتياهو

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