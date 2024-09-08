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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
عملية الكرامة
08 سبتمبر 2024 . الساعة: 06:54 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296613
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الأردن
عمان
الحرب
الكرامة
عملية
طوفان الأقصى
عملية الكرامة
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