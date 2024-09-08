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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: عملية الكرامة

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https://alresalah.ps/p/296613

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الأردن عمان الحرب الكرامة عملية طوفان الأقصى عملية الكرامة

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