نقابة المهندسين الأردنيين تقرر ترميم 3 مستشفيات ومواقع تراثية ومساجد في غزة

أعلن نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، الأحد، عن قرار مجلس النقابة بإعادة ترميم وتأهيل عدد من المستشفيات المتضررة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال الزعبي، إن عملية الترميم تشمل "مستشفى الوفاء والمستشفى المعمداني ومبنى المختبرات وفحص الدم بمستشفى الشفاء".

وأضاف أن "المجلس سيعمل أيضا على تفريغ بركة الشيخ رضوان بالتعاون مع خبراء من القطاع".

وكشف الزعبي عن "تشكيل فريق مكون من 12 مهندسا لترميم المواقع التراثية والأثرية في غزة، خاصة موقع السرايا والمسجد العمري والقلاع، مستفيدين من خبرات المهندسين المعماريين الذين عملوا على ترميم المسجد الأموي في دمشق".

وأشار إلى أن "النقابة نفذت 3 حملات لصالح إغاثة غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "استمرار ترجمة التبرعات إلى مشاريع إغاثية تشمل توفير مياه الشرب ونقل النفايات والغذاء والمستلزمات الطبية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و972 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و761 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.