حماس: ندين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الإسرائيلي، الذي شنته طائرات الاحتلال الليلة الماضية على مدينة مصياف وسط سوريا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشدة؛ العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية، والذي استهدف بالطائرات محيط مدينة مصياف وسط البلاد، وأسفر عن ارتقاء ستة عشر شهيداً، إضافة لعشرات الجرحى، ونعدّه انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي، واستمراراً للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق دول المنطقة".

ودعت الحركة "دولنا العربية والإسلامية للتصدي لهذا الكيان المارق ومواجهة عدوانه المتكرر والمتصاعد بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ومقدساتها".

كما دعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذا العدوان وانتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية، والعمل على محاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم الوحشية".