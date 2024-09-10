الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق النازحين في المواصي

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة مروعة بعد استهدافه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، إن جيش الاحتلال قصف خيام النازحين بـ 5 صواريخ مما تسبب بمجزرة كبيرة في صفوف النازحين، مبيناً أن طواقمه انتشلت 40 شهيدا و60 جريحاً، فيما يزال هناك عشرات المفقودين تحت الرمال والحفر التي أحدثه القصف.

وأوضح أن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف، مشدداً على أن "التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر" منذ بدء الحرب على غزة.

وأشار الدفاع المدني أن النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقل، كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها إلى 9 أمتار.

ولفت إلى أن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين، لافتاً إلى أن المجزرة ارتكبت في منطقة المواصي التي أعلنها الاحتلال منطقة إنسانية آمنة والمكتظة بالنازحين.