مستشفيات شمالي غزة تحذر من توقفها عن الخدمة خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود

حذرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، من توقف مستشفيات شمالي غزة عن العمل وخروجها عن الخدمة خلال 24 ساعة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدراء مستشفيات الإندونيسي والعودة وكمال عدوان شمالي القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان، خلال المؤتمر، إن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة، إذا لم يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأوضح أن الوقود يصل للمستشفى مرة واحدة كل 14 يومًا. وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخوله ويؤخره.

وأشار إلى أن قسم العناية المركزة ممتلئ بحالات حرجة جراء القصف الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار منع إدخال الوقود قد يحكم عليهم بالموت.

وناشد السلطان بسرعة توفير جرعات دم إمداد المستشفى وبقية مستشفيات القطاع بالمستهلكات الطبية لإنقاذ حياة المصابين وإنعاش المنظومة الصحية في المحافظة.

بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة، بسبب اقتراب نفاد الوقود.

وحمل أبو صفية، الاحتلال المسؤولية عن مصير الأطفال الموجودين في أقسام العناية المركزة.

وأشار إلى أن الموت سيكون مصير الأطفال والمرضى والجرحى حال انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى.

من جهته، قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة محمد صالحة إن مستشفيات شمال غزة بحاجة لإغاثة عاجلة، داعيًا المنظمات الدولية لتزويدها بالمستلزمات الطبية.

وحذر من أن المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة، محملًا الاحتلال المسؤولية عن مصير الأطفال بالعناية المركزة ما لم يتم إدخال الوقود.