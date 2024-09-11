لجان المقاومة تبارك عملية الدهس شمال رام الله

بارك المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، عملية الدهس البطولية في مغتصبة "جفعات آساف" قرب رام الله، مشددًا على أنها رد طبيعي على جرائم العدو الإسرائيلي وتصعيده لحرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، إن عملية الدهس البطولية في مغتصبة "جفعات آساف" صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية ودليل قاطع على هشاشة الكيان الإسرائيلي وقدرة مقاومينا وشبابنا الحر الثائر لضرب العدو المجرم في كل وقت ومكان.



ودعت لجان المقاومة "كافة شبابنا في كل ربوع فلسطين إلى الاقتداء به والسير على نهجه وطريق ، الطريق الوحيد القادر على ردع ولجم العدو وقطعان المستوطنين".