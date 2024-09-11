مقتل جنديين وإصابة 8 بتحطم مروحية عسكرية (إسرائيلية) في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عن مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين جراء تحطم مروحية عسكرية كانت تحاول إجلاء جندي مصاب خلال المعارك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، أن مروحية "بلاك هوك" تحطمت الساعة 00:32 الليلة الماضية في منطقة محور فيلادلفيا أثناء نقل جندي من وحدة الهندسة أصيب بجراح خطيرة خلال المعارك في رفح.



وأوضح المراسل العسكري، أن الحدث أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين 4 منهم بجراح خطيرة و4 متوسطة، لافتًا إلى أن المروحية تحطمت حين وصلت إلى عملية الهبوط النهائية وما زال سبب التحطم غير واضح.



وأشار إلى أن 4 مروحيات شاركت في نقل القتلى والجرحى من المكان، واكتملت عملية الإجلاء إلى مستشفى سوروكا نحو الساعة 2:00 قبل الفجر.



ولفت أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار أمر بتشكيل فريق للتحقيق في الحدث، كما قرر وقف التدريب على تشكيل مروحيات "بومة".



يشار إلى أن هذه المروحية الثالثة التي تتحطم منذ بدء الحرب بعد تحطم مروحية يسعور بصاروخ في كيبوتس علوميم بتاريخ 7 أكتوبر وتحطم أخرى بحادث داخل قاعدة نفاطيم أثناء إقلاعها.