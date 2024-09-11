10600 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي

أكد نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد حالات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، لتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وقال نادي الأسير، في بيان يوم الأربعاء، إنّ حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من (10600) حالة اعتقال شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

وأوضح نادي الأسير، أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، ومنها سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس وحتى فجر اليوم (30) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، وكان من بين المعتقلين النائب نايف رجوب والذي أفرج عنه لاحقاً، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، وبيت لحم، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس حتّى الساعة.