46293 مستوطنًا اقتحموا الأقصى منذ 7 أكتوبر

قالت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، إن 68 مواطنًا استشهدوا، واعتقل 1711 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت المحافظة في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن 46293 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين (43) شهيدًا مقدسيًا حتى تاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2024، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

ورصدت محافظة القدس نحو (138) اعتداءً للمستوطنين منها أكثر من (20) اعتداءً بالإيذاء الجسدي.

وحسب التقرير، أصيب (234) مواطنًا، جراء إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

وخلال حزيران/يونيو الماضي، سلّمت بلدية الاحتلال رؤساء كنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة قرارًا بأن بلدية الاحتلال ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية الوضع القائم والقوانين الدولية.

وبشأن عمليات الاعتقال، رصد التقرير (1711) حالة اعتقال، منهم: (137) طفلًا و(96) سيدة، في كافة مناطق محافظة القدس.

ووثق إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (335) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، ولوحظ ارتفاع في وتيرة الإجراءات العقابية بحق المقدسيين، وخاصة في الأحكام القضائية واستغلال الوقت الحالي أي بعد السابع من أكتوبر لفرض هذه العقوبات، واستغلال انشغال العالم أجمع بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الحاصلة في قطاع غزة.

وذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت (99) قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسببن، منذ السابع من أكتوبر.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال أصدرت (103) قرارات بالإبعاد، وتم رصد 11 قرارًا بالمنع من السفر.

وحول عمليات الهدم والتجريف، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (307) عمليات، بذريعة إقامتها دون ترخيص.

وصادقت سلطات الاحتلال على نحو (16) مشروعًا استيطانيًا جديدًا، عدا عن المشاريع التي يتم العمل عليها والمشاريع التي تم افتتاحها بشكل فعلي.

ووفق التقرير، صادقت حكومة الاحتلال أيضًا، على بناء 1738 وحدة استيطانية تضم أبراجًا عالية ومدارس وشقق سكنية ومرافق عامة تخدم المستوطنين، وذلك على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي القدس المحتلّة.

ونشرت ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" التابعة للاحتلال إعلانات قرب باب المغاربة من الخارج - أحد أبواب سور القدس - تُنذر بإخلاء أكثر من 30 عائلة مقدسية، بذريعة تلبية احتياجات الجمهور وتطوير المواصلات "العامة.

كما صادقت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام 2024 على (13) مشروعًا استيطانيًا جديدًا، إضافة إلى الشروع بتنفيذ أكثر من 9 مشاريع تمت المصادقة عليها في وقت سابق.