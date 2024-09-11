مكتب السنوار يشكر كل المعزين باستشهاد القائد إسماعيل هنية

وجه مكتب الأخ القائد المجاهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة رسائل شكر وتقدير لكافة الزعماء والوزراء وقادة القوى والأحزاب والشخصيات الاعتبارية الذين بعثوا برقيات ورسائل وأصدروا بيانات تعزية بارتقاء شهيد الأمة القائد المجاهد إسماعيل هنية ومرافقه الشهيد وسيم أبو شعبان.

وعبر مكتب القائد السنوار في رسائله عن عظيم التقدير للتضامن الممزوج بالمشاعر النبيلة والصادقة من الإخوة المعزين سائلين الله أن يحفظ الله بلادهم من كل سوء.

وأشارت رسالة مكتب القائد السنوار أن "شهيدنا ورمز الأمة إسماعيل هنية ارتقى في إحدى أشرف المعارك الفلسطينية التاريخية على درب القادة الشهداء لتلتقي دماؤه ودماء أبنائه وأحفاده مع التضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني في هذه المعركة، تأكيداً على أن دماء قادتنا ومجاهدينا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني".

‏ وشددت الرسالة أن حركة حماس وقيادتها ستبقى ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء وأن المبادئ السامية التي كان يدعو لها الأخ القائد المجاهد إسماعيل هنية، ستظل ثابتة وحاضرة، وستمضي عليه الحركة ومجاهدوها ، وفي مقدمة هذه المبادئ وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، واجتماع كلمة أمتنا العربية والإسلامية ونبذ الفرقة والخلاف لنكون صفاً واحداً في وجه العدو الصهيوني.

الأربعاء : 08 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق : 11 أيلول/ سبتمبر 2024 م