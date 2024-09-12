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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف تؤثر العمليات الفدائية على الشارع (الإسرائيلي)؟
12 سبتمبر 2024 . الساعة: 02:57 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296682
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
عمليات
طوفان الأقصى
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كيف تؤثر العمليات الفدائية على الشارع (الإسرائيلي) ؟
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