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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (إسرائيل) تحرم غزة من التعليم

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مقاومة إسرائيل حرب غزة التعليم بغزة مدراس طوفان الأقصى

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