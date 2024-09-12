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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (إسرائيل) تضيق الخناق على قطاع غزة

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إسرائيل حرب غزة نازحين المنطقة الإنسانية

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