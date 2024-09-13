مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقص في الصفحات من 4- 35.

وأوضح المفتي في بيان صحفي، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة مصطفى شحاته، بتصريح رقم (121) الصادر في 10/6/2009م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وأهاب بالمكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة عدم تداولها أو تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.

وشدد المفتي على ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.