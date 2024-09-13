(أطباء بلا حدود): الوضع الإنساني بغزة كارثي ولا يوجد أمان للعاملين في القطاع الصحي

وصف الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، كريستوفر لوكيير، الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي، ولا أمن ولا أمان للعاملين في القطاع الصحي خلال تأدية واجبهم.

وأكد لوكيير في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة أن "إسرائيل تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، وأنها لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في تصريح لها، أن ربع المصابين الفلسطينيين على الأقل في العدوان على غزة، يعانون من إصابات غيّرت حياتهم وتتطلب خدمات إعادة تأهيل لسنوات مقبلة.

ولليوم 343 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.