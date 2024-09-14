الاحتلال يفرج عن 9 معتقلين من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 9 معتقلين من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023.

وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948.

وبالتزامن مع ذلك تصاعدت عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.