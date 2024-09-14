ذوو أسرى (إسرائيليين) بغزة يغلقون شوارع بتل أبيب ويدعون لتظاهرات

أغلقت عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة طرقا بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تؤدي للإفراج عن ذويهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عائلات الأسرى أغلقت شارعين وطريق "نمير" في تل أبيب للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل أسرى.

وأوضحت أنه كجزء من الاحتجاج في تل أبيب، أضيئت مشاعل ورسم "رمز المختطف" على بعض الشوارع.

وفي السياق ذاته، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين للمشاركة في مظاهرات، الجمعة، تطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل.

وقالت العائلات في منشور على منصة "إكس": "قد تخلت عنهم الحكومة، اخرجوا إلى الشوارع، لكن لا توجد فرصة لأن يتخلى عنهم مواطنو دولة إسرائيل، إنهم إخوتنا وأخواتنا ونحن فرصتهم الوحيدة".

وأضافت: "لن نستسلم حتى يعود آخر أسير إلى وطنه، ليس هناك ما هو أهم ولا أكثر إلحاحا من إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، فقط النضال العام القوي والواسع النطاق هو الذي سيعيدهم".

وتابعت: "ستكون هناك عشرات المسيرات والوقفات الاحتجاجية المحلية".

ولفتت إلى أنه "منذ ما يقرب من عام، فشل رئيس الوزراء (نتنياهو) في تحقيق الهدف النهائي للحرب: إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، لقد حان الوقت أن يتوقف عن اختراع الحيل والتقدم بصفقة لإعادة المختطفين الـ 101 إلى وطنهم".

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.