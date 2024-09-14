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^200 مثال: غزة العزة

عشائر الخليل للرسالة: نعتز بالمقاومة التي رسمت معالم كرامتنا

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خاص- الرسالة نت

 

استنكر زياد أبو هليل عضو مجلس العشائر في الخليل ما قاله نافذ الجعبري في اجتماع بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وشخصيات من الخليل، من تصريحات مسيئة لشعبنا 
وأكد أبو هليل "للرسالة نت" أن أي تلميحات تهدف إلى التقليل من شأن المقاومة، أو التشكيك من مكانة الشهداء وتضحياتهم هي مرفوضة ولا تمثل إلا من أطلقها. 
وأضاف "هذا الاجتماع لا يعبر عن قيم وتقاليد شعب الخليل، الذي كان وما زال سنداً للمقاومة".
ودعا جميع أبناء الوطن للتكاتف من أجل مواجهة المحتل، والتوقف عن التصريحات التي تهدف للفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على انهم يعتزون بالمقاومة التي رسمت معالم كرامتنا.

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https://alresalah.ps/p/296733

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#غزة #إبادة #طوفان الأقصى

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