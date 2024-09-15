قيادي عسكري بأنصار الله للرسالة: هناك قدرات ستذهل الاحتلال لاحقا

قال اللواء يحيى الحوثي القيادي العسكري بأنصار الله، إن ما حدث اليوم من قصف يمني بصاروخ (أرض_أرض) لمنطقة وسط تل أبيب، هو مقدمة لما هو أعظم.

واعترف جيش الاحتلال أن الصاروخ قطع نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة واخترق الأجواء من الحدود الشرقية.

وأكدّ الحوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ "هناك مفاجآت وإمكانيات، وقدرات سيذهل العدو منها"، موضحا أن القوة العسكرية اليمنية هي نتاج قدرات يمنية طورها اليمنيون بإمكانات يمنية خالصة.

وبين أنّ اليمن يمتلك صواريخ صوتية دقيقة، إلى جانب صواريخ موجهة، "وسيكون هناك مفاجآت، طالما استمر عدوان الاحتلال على غزة".

وذكر الإسعاف (الإسرائيلي) أن 9 (إسرائيليين) أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وقالت الشرطة (الإسرائيلية) إن الصاروخ سقط في بلدة كفار دانيال بمنطقة قريبة من مطار بن غوريون، وأضافت أن الصاروخ تسبب في حرائق بمناطق حرجية وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.

وقالت القناة 14 العبرية إن حريقا اندلع في مصنع نيشر للإسمنت بالرملة تزامنا مع سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.