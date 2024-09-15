بعد توقفها بالكامل وعود بإدخال السولار لمخابز الشمال غدا

قال عبد الناصر العجارمة رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة إن الاحتلال وعد بإدخال السولار المخصص لتشغيل المخابز في مدينة غزة وشمال القطاع غدا بعد التنسيق من جانب المؤسسات الدولية المعنية.

وأوضح أن المخابز العاملة في مدينة غزة والشمال توقفت كليا بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى أن الاحتلال أرجع الشاحنات المخصصة للوقود أمس.



ويشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المخابز من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمالها منذ نحو أسبوعين.

ويعاني شمال القطاع من مجاعة وفقدان لكل مقومات الحياة حيث يمنع الاحتلال دخول المواد الغذائية واللحوم والخضروات ومشتقات الألبان.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يواجه كثير من السكان في غزة مستوى كارثيا من الجوع وظروفا شبيهة بالمجاعة".

وذكر تيدروس أن أكثر من ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم وعلاجهم من سوء تغذية بالغ، من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقد نفى المدير العام للمنظمة وجود أي دليل على أن المحتاجين في غزة يتلقون ما يكفي من الغذاء كما ونوعا، رغم الأنباء عن زيادة تسليم الأغذية.