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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ماذا تعني استقالة قائد وحدة “8200” من منصبه؟
15 سبتمبر 2024 . الساعة: 03:08 م
الرسالة نت
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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296743
كلمات مفتاحية
الاحتلال
استقالة
الحرب على غزة
الوحدة 8200
منصب
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