قوات الاحتلال تتسبب بإجهاض امرأة في الخليل

اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنيه، يوم الأحد، على منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب في إجهاض امرأة حامل.

وأفادت الحقوقية منال الجعبري ، بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في المنطقة الجنوبية ودمّرت محتوياتها، من بينها منزل عائلة الجعبري، ما أدى إلى إجهاض امرأة من العائلة، جرى نقلها إلى المستشفى.

وأضافت أن المنزل كان خالياً من الرجال ليلة اقتحام الجيش، موضحةً أن معظم الرجال يبيتون خارج المنطقة للتمكن من الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب حواجز الاحتلال العسكرية ومنع التجول الجزئي في المنطقة.

وطال الاعتداء منازل المواطنين في حارة جابر، ومنطقة واد الحصين ومنطقة الرأس في البلدة القديمة وسط الخليل.

وبيّنت الجعبري أن المستوطنين أطلقوا النار على منازل المواطنين بالتزامن مع اقتحام الجيش، وقاموا بتسميم أغنام تعود للمواطن رامي الجعبري، ما أدى إلى فقد رأسين من الأغنام وإعياء البقية.