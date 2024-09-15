مستوطنون يقتلعون 25 شجرة زيتون غرب سلفيت

أقدم مستوطنون على اقتلاع 25 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المواطن محمد أيوب علي الأحمد بأنه فوجئ، خلال زيارته أرضه اليوم الأحد، بقيام مستوطني مستوطنة "بروخين" قبل عدة أيام باقتلاع 25 شجرة زيتون، تزيد أعمارها عن 30 عاما.

وأشار إلى أن أرضه التي تقع في المنطقة الشمالية بالبلدة، وتعرف ب "حديقة راجح"، تتعرض لاعتداءات متواصلة من مستوطني مستوطنة "بروخين" التي تبعد 400 متر عن أرضه.

ولفت إلى أن هذا ليس الاعتداء الأول للمستوطنين على أرضه، إذ قاموا بتكسير أشجار الزيتون وتخريبها قبل عدة سنوات.