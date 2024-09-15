أمن المقاومة يكشف (شبكة حسابات وهمية) تعمل بتوجيه من مخابرات السلطة

بالتزامن مع الحرب النفسية التي يجري شنها من عدة جهات معادية ضد قطاع غزة، رصد أمن المقاومة شبكة حسابات وهمية في موقع الفيس بوك، تدار بشكل متناسق ومترابط ومتكامل، وتقوم بالتحريض المباشر على المقاومة وتبرير جرائم الاحتلال، بالاستناد إلى رواية الاحتلال ودعايته الكاذبة، خاصةً فيما يتعلق باستهداف المدارس ومراكز الإيواء.



وقد كشف ضابط في أمن المقاومة عن تمكن مهندسين مختصين من اختراق بعض هذه الحسابات الوهمية والتعرف على هويتها الحقيقية ومرجعيتها في التمويل والتوجيه، حيث أظهرت مخرجات عملية الاختراق تبعية إحدى هذه الشبكات الوهمية إلى ما تسمى "وحدة الإعلام الأمني" في جهاز مخابرات الفلسطينية برام الله.



كما استولى مهندسو أمن المقاومة على وثائق ومخاطبات رسمية موجهة من "وحدة الإعلام الأمني" إلى مشغلي هذه الحسابات الوهمية، تدعوهم من خلالها إلى التحريض والشيطنة، سواءً ضد المقاومة بغزة، أو مقاومي الضفة، كما حدث مع الشهيد "أبو شجاع"، الذي اختلقت الوحدة رواية أنه مُتعاطي ومريض نفسي وطلبت تعميمها.



وفي هذا السياق، تدعو منصة "خليك واعي" أبناء شعبنا إلى المشاركة في مجابهة الحرب النفسية المعادية، وذلك من خلال إلغاء متابعة أي صفحة أو حساب لا يدعم مشروع المقاومة وصمود جبهتنا الداخلية، كذلك تدعو المنصة إلى القيام بإجراءات إبلاغ الفيسبوك عن زيف هذه الحسابات ومحتواها التحريضي.