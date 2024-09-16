أسامة حمدان: هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار للشعب والعالم قريباً

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إنه سيكون هناك رسالة مباشرة من رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار للشعب الفلسطيني والعالم قريباً.

وأوضح حمدان، في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، أن السنوار لن يغادر فلسطين، “لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين”.

وأكد أن “إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها”، مضيفًا أن الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة يتمثل في عقد صفقة للتبادل بدلًا من الاستمرار في القتال.

وبين حمدان أن حركة حماس حماس وممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى سيلتقون في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة رؤيتهم لما بعد الحرب.

وتابع“اتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة”، مشددًا على أن “اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيًا”.