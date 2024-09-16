غالانت في حديثه لوزير الدفاع الأمريكي: فرص التسوية في الشمال أوشكت على الزوال

أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن أن فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان أوشكت على الزوال.

وذكرت القناة /12/ العبرية أن غالانت قال لأوستين: "فرص التوصل إلى تهدئة في الشمال تتضاءل وحزب الله يواصل تعزيز علاقاته مع حماس".

وأضاف: أن "الحوثي يشكل تهديدا للمنطقة وأثبتنا قدرتنا في الرد على الجماعات التي تحاول استهدافنا".

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.