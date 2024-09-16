قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة بينهم طفلا وأسرى محررين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم الاثنين، (20) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله)، في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، إن "عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و 700 مواطن فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

ونوه إلى أنّ "حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده".