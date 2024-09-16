منظمة (ثابت) تدعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمها في صبرا وشاتيلا وحرب غزة

طالبت منظمة ثابت لحق العودة، بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا يتعرضون لجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت "ثابت" في بيان ، يوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 42 لمجزرة صبرا وشاتيلا، إلى ضرورة حشد الطاقات الدولية ومساندة القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لتحقيق جزء من العدالة للشعب الفلسطيني الذي يقاسي ويلات الحروب ومعاناة اللجوء منذ أكثر من 76 عامًا.

وأكدت أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته المحقة والمشروعة في انتزاع حقوقه وفي مقدمتها حق العودة والتحرير الشامل.