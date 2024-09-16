السنوار يوجه رسالة لزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي

أرسل رئيس حركة حماس يحيى السنوار رسالة تقدير لزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي بعد تدشين أنصار الله للمرحلة الخامسة من عملياتهم، مؤكدا في رسالته أن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة موجها الشكر لأنصار الله على عاطفتهم الصادقة وارادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم على حد تعبيره.

مضيفا في رسالته:" أبارك وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض ونشكركم على عاطفتكم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان، ووصول صواريخكم سيفشل خطط الاحتلال"

وقال السنوار في نفس الرسالة إن شعبنا الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع وهو ما يتطلب من الأمة مساندتها، مؤكدا أن المقاومة بخير وما ينشره العدو من أخبار ومعلومات يأتي في إطار الحرب النفسية

وأعلن السنوار أن المقاومة تحضر نفسها لمعركة استنزاف وستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية لافتا إلى إن تظافر جهود المقاومة الفلسطينية مع المقاومة في اليمن ولبنان والعراق سيلحق الهزيمة بالعدو بدحره نهائيا .