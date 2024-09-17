شهداء وعشرات المفقودين في قصف لمنازل المواطنين شرق البريج

انتشلت طواقم الدفاع المدني أربعة شهداء من قصف لمنزل عائلات في المنطقة الوسطى ولا زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض بعد أن كررت طائرات الاحتلال قصف المنطقة أثناء محاولات انتشال الشهداء والمصابين من قبل طواقم الدفاع المدني.

وقال مدير الدفاع المدني محمود بصل أن الحديث يدور عن استهدف الطائرات لعدة منازل في بلوك 12 شرق البريج، وهي منازل عائلات الترتوري وأبو شوقة والبطران.

وقد عاودت الطائرات قصف المنازل بعد وصول طواقم الدفاع المدني فجرا لتتفاجأ بأن المنازل مأهولة بالسكان ففي منزل عائلة الترتوري 30 شخص وكذلك 25 شخص من عائلة أبو شوقة ، كما أن الطواقم رأت جثامين تحت الأنقاض والأسقف ملاصقة لبعضها البعض، حسب ما قاله بصل.

ويضيف بصل :" أثناء عمل الطواقم بدأت الطائرات المسيرة بإطلاق النار على المكان ما دفع طواقم الدفاع المدني والمواطنين للخروج سريعا من المنطقة، بعد انتشال أربعة شهداء فقط ، ولا زالت جثامين آخرين تحت الأنقاض، ولقد سمعنا صرخاتهم، ولا نعلم حتى الآن هل لا زالوا على قيد الحياة أم لا"

وطالب بصل الصليب الأحمر بضرورة التنسيق العاجل والسماح للطواقم بالدخول ومحاولة انتشال أحياء، لافتا إلى أن خمسين مواطن بينهم أطفال وكبار ونساء معظمهم تحت الأنقاض.

ولقد سمع ذوي انفجارات كبيرة في مخيم النصيرات والمغراقة والزهراء، بعد أن نفذت الطائرات غارة جوية على خيام النازحين في منطقة البركة في دير البلح أدت لارتقاء شهيدين، بالاضافة إلى عدد من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة .