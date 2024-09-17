مئات الإصابات بانفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر حزب الله في لبنان

أصيب أكثر من 1000 شخص بينهم السفير الإيراني بلبنان وعناصر من حزب الله، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار هواتفهم المحمولة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب اللبناني بوقت متزامن.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سفير إيران في لبنان مجتبي أماني أصيب جراء هجوم إسرائيلي سيبراني استهدف لبنان وسوريا.

وذكرت مصادر أمنية لرويترز أن أكثر من 1000 شخص في لبنان أصيب جراء تفجير أجهزة اتصال محمولة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني، أن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن أجهزة "بيجر" يحملوها عناصر حزب الله تم اختراقها وتفجيرها، وشملت أعداد كبيرة جدًا منها.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.

كما طلبت من جميع اللبنانيين الذين يملكون أجهزة الاتصال من نوع "البيجر" رميها فورا بعيدا عنهم.